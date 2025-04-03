Акции Tesla отыграли потере на слухах об уходе Илона Маска из правительства СШ...

Акции Tesla отыграли потере на слухах об уходе Илона Маска из правительства СШАЗаручившись серьёзной финансовой поддержкой Илона Маска (Elon Musk) в период своей предвыборной кампании, Дональд Трамп (Donald Trump) после своего возвращения в Белый дом наделил его полномочиями по наведению порядка в государственных расходах.
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