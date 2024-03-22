Гладков сообщил о гибели женщины при утреннем обстреле Белгорода

При утреннем обстреле Белгорода погибла женщина, есть раненые, сообщил глава региона Гладков. По данным Минобороны России, утром 22 марта дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью восемь реактивных снарядов.
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