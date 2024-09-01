Дядя Паша, он же Павел Гуща, отметил среди десантников свой 90-й день рождения. А вам слабо?

В воздушно-десантных «Войсках дяди Васи Маргелова» журналисты народной газеты «КурьерЪ» открыли ещё и «дядю Пашу», который приехал в древний Псков в 1956 году, а «прыгать» при этом вообще стал в два с половиной года.