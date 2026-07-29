В Туле в ночное время совершено покушение на главу РЛВТ В ночь на 29 июля в подъезде жилого дома на улице Михеева в Туле неизвестный совершил покушение на директора ООО .
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В Туле в ночное время совершено покушение на главу РЛВТ В ночь на 29 июля в подъезде жилого дома на улице Михеева в Туле неизвестный совершил покушение на директора ООО .
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