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Аргументы и Факты

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Войска России поразили использовавшиеся для нужд ВСУ цех и депо в Киеве

Войска России поразили использовавшиеся для нужд ВСУ цех и депо в Киеве

Российские военные нанесли удары в Киеве по цеху, на котором собирались ракеты и БПЛА, а также по локомотивному депо «Дарница», задействованном для нужд ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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