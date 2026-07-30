НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

«Я выбираю небо», «Тарих фест» и Спасская ярмарка: куда сходить 1 и 2 августа

«Я выбираю небо», «Тарих фест» и Спасская ярмарка: куда сходить 1 и 2 августа

Первые выходные августа будут насыщены событиями на любой вкус. В рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей республики ждут День арбуза, ночной забег «Ночная Чайка», конкурс невест, праздничные программы ко Дню железнодорожника, мастер-классы по татарским и русским танцам, а также спортивные соревнования, концерты и семейные праздники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии