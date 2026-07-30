«Я выбираю небо», «Тарих фест» и Спасская ярмарка: куда сходить 1 и 2 августа

Первые выходные августа будут насыщены событиями на любой вкус. В рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей республики ждут День арбуза, ночной забег «Ночная Чайка», конкурс невест, праздничные программы ко Дню железнодорожника, мастер-классы по татарским и русским танцам, а также спортивные соревнования, концерты и семейные праздники.
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