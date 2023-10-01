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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квотербеком «Рейдерс» в игре с «Чарджерс» будет новичок из 4-го раунда драфта

Квотербек «Лас-Вегас Рейдерс» Джимми Гаропполо из-за сотрясения мозга не сыграет в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» в 4-м туре.

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