ЛАУРА ПАККАНЕН Международные организации бьют тревогу В Хельсинки на стенах школ и детских площадок всё чаще появляются расистские наклейки.
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Жить надо на своей исторической Родине, а не приспосабливать под себя чужую страну.