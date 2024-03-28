Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

В Москве запущен проект «Социальная помощь в больницах» Стало известно, что в Москве реализуется нескольких важных проектов социальной поддержки населения, о которых рассказал в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
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