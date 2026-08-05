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FiNE NEWS

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4 августа в Тверской области в результате атаки БПЛА повреждена стена склада Wildberries

Ночью 4 августа в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была частично повреждена стена складского помещения маркетплейса Wildberries.

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