4 августа в Тверской области в результате атаки БПЛА повреждена стена склада Wildberries

Ночью 4 августа в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была частично повреждена стена складского помещения маркетплейса Wildberries.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии