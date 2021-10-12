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В Японии заявили о суверенитете Токио на Южных Курилах

В Японии заявили о суверенитете Токио на Южных Курилах

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дебаты в парламенте страны.

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