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Военное обозрение

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США планируют в ближайшие годы создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты SLCM-N для подлодок класса «Вирджиния»

США планируют в ближайшие годы создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты SLCM-N для подлодок класса «Вирджиния»

В Вашингтоне собираются создать прототип крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении за три года.

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