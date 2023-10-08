Боррель: события в США говорят о неопределенности финансирования Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что последние события в США говорят о неопределенности американского финансирования Украины, что усиливает "ответственность" ЕС по этому вопросу, передает РИА Новости.
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