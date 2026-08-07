Novosti.best То...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чипы Huawei отвоевывают рынок ускорителей ИИ на фоне санкций

Чипы Huawei отвоевывают рынок ускорителей ИИ на фоне санкций

По мере того как мировые полупроводниковые корпорации приближаются к физическим пределам в гонке за более мощные процессоры, акцент компании Huawei Technologies Co на повышении скорости передачи данных между системными компонентами может предложить альтернативный путь развития, считают эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии