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В Рязани вышел юбилейный 10-й выпуск видеожурнала «ЮИД – это здорово!», посвященный 85-летию со Дня образования службы ГАИ-ГИБДД

ЮИДовцы из школы № 7 «Русская классическая школа» города Рязани подготовили видеовыступление с поздравлением сотрудников службы ГИБДД с профессиональным праздником.

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