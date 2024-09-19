Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»

– В начале лета, когда ты еще только уходил из «Локомотива», были разговоры, что ты сомневался в правильности переезда в «Зенит», зная историю других российских футболистов, что все обычно заканчивается скамейкой запасных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии