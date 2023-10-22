Санкции США против ускорителей NVIDIA открывают возможности для Huawei На уходяще...

Санкции США против ускорителей NVIDIA открывают возможности для HuaweiНа уходящей неделе стало известно, что власти США блокировали поставки в Китай ускорителей NVIDIA H800 и A800, которые эта компания за предыдущие двенадцать месяцев вывела на рынок КНР, чтобы соответствовать требованиям предыдущих ограничений.