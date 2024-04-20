Чистка "помощников" мигрантов началась: Увольнение ректора Институте русского языка только начало?

Один, два человека ... это ничто. Надо миллионы мигрантов выдворять, по России расползлись 16 миллионов мигрантов. Это кто такую дикую орду запустил в Россию?

Ирина

Вот эту ректоршу с... ю посадить так лет на 10 за продажу родины! Я, простая русская баба,и то сразу поняла, что экзамены для мигрантов - это очередная о-о-очень жирная кормушка! И деньги там будут крутиться немерянные.Она что, не догадывалась? Как же!!!🤥 Отстегивали нехило, однозначно!