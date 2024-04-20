Министерство образования и науки подтвердило увольнение ректора Института русского языка на фоне скандала с экзаменом по русскому языку для мигрантов.
Чистка "помощников" мигрантов началась: Увольнение ректора Институте русского языка только начало?
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radiofree RF
Как говорил дедушка ленин:"Чистка,чистка и ещё раз чистка!"
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4 час.
Нина Грекова
Один, два человека ... это ничто. Надо миллионы мигрантов выдворять, по России расползлись 16 миллионов мигрантов. Это кто такую дикую орду запустил в Россию?
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4 час.
Ирина
Вот эту ректоршу с... ю посадить так лет на 10 за продажу родины! Я, простая русская баба,и то сразу поняла, что экзамены для мигрантов - это очередная о-о-очень жирная кормушка! И деньги там будут крутиться немерянные.Она что, не догадывалась? Как же!!!🤥 Отстегивали нехило, однозначно!
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56 мин.
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