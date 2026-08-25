ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о целенаправленной атаке ВСУ на атомщиков

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила в разговоре с ТАСС, что руководство известило находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о целенаправленной атаке украинских войск на своих работников во время выполнения ими служебных обязанностей.
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