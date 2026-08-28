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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагорный примет участие в новом сезоне гимнастической Премьер-лиги

Никита Нагорный  примет участие в новом сезоне гимнастической Премьер-лиги . «Олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России будет соревноваться в составе команды «Динамо» под руководством капитанов – Артура Далалояна и Виктории Комовой .

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