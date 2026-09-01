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ФедералПресс

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Каким будет сентябрь в Тюмени: прогноз погоды на месяц

Каким будет сентябрь в Тюмени: прогноз погоды на месяц

ТЮМЕНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Жителям Тюменской области не стоит торопиться убирать летние вещи: сентябрь ожидается теплее средних многолетних значений и относительно сухим.

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