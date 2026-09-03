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«Саша рисует»: Андрей Малахов раскрыл творческое хобби своего 8-летнего сына

«Саша рисует»: Андрей Малахов раскрыл творческое хобби своего 8-летнего сына

Андрей Малахов на презентации сезонной программы «Сияние» пообщался с журналистами и рассказал о творческом увлечении своего 8-летнего сына Александра.

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