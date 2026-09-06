Немецкая ракета Spectrum впервые вывела спутники с Европы

МЮНХЕН (ИА Реалист). 5 сентября 2026 года немецкий космический стартап Isar Aerospace вписал своё имя в историю европейской космонавтики.
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