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Газета.ру

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Tagesspiegel: хакеры вскрыли документы властей Берлина фишинговым письмом

Tagesspiegel: хакеры вскрыли документы властей Берлина фишинговым письмом

Активация ссылки из фишингового письма, полученного сотрудником управления транспорта, могла стать причиной масштабной утечки данных из внутренней сети администрации Берлина, пишет немецкое издание Tagesspiegel.

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