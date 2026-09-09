«Маньяки и убийцы»: заместитель командира разведгруппы «Спарты» — о боях против украинских нацистов

Для российских военнослужащих самое важное в зоне боевых действий — остаться человеком. Страшнее штурмов и обстрелов — стать бесчувственным и безразличным к себе, к товарищу и даже к противнику.
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