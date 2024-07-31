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Пеп о «Ман Сити» и 2:2 с «Барсой»: «Превосходный матч, с множеством голевых моментов. Они доставили нам проблем» 

«Матч получился превосходным, с множеством голевых моментов. Не знаю, сколько ударов по воротам мы нанесли.

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