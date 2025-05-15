Россия накапливает ресурсы для мощной летней кампании – украинский генерал 

Россия накапливает ресурсы для того, чтобы перейти ко второму этапу своего наступления. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».