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Крымское информационное агентство

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  • Анастасия Гончарова
    выгнать эту  суку, что у пьяного на языке то у трезвого на уме,это потенциальный предатель и вредитель!😡В Евпатории пьяна...
  • leonid
    Лучше бы свою безмозглую башку  разбил о бетон. Да так,  чтобы уже насовсем.Крымчанин пытался...
  • виктор сапожков
    Это отмазка! Что у трезвого на уме, то у пьяного на языкеВ Евпатории пьяна...

Фонд развития промышленности РК принимает заявки от крымчан

Фонд развития промышленности РК принимает заявки от крымчан

С начала этого года около двадцати крымских предприятий обратились в Некоммерческую организацию «Крымский региональный фонд развития промышленности» за поддержкой, чтобы расширить собственное производство и обеспечить полуостров отечественными товарами в рамках импортозамещения.

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