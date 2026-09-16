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Александр Самойленко устроил жене неожиданный сюрприз

Александр Самойленко устроил жене неожиданный сюрприз

Актер Александр Самойленко устроил жене, актрисе Наталье Громовой сюрприз на 40-летний юбилей. Как сообщает Starhit, он тайно собрал их друзей и знакомых, чтобы те внезапно нагрянули на их праздник с шариками и цветами.

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