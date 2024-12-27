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"Оборонлогистика": судно под флагом Норвегии оставило в беде экипаж Ursa Major

"Оборонлогистика": судно под флагом Норвегии оставило в беде экипаж Ursa Major

Судно "Oslo Carrier 3" под флагом Норвегии оставило в беде экипаж российского корабля обеспечения Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.

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Комментарии
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АндрейБорков
Есть предложение, в Баренцевом море норвежские суда очень часто заходят в исключительную экономическую зону РФ, иногда и в территориальные наши воды. А почему бы не поступать с этими судами не как со сбившимися с курса, а как с НРУШИТЕЛЯМИ ГОС.ГРАНИЦЫ? При чем с нарушителями, которые ОКАЗЫВАЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ Пограничным сторожевым кораблям БО ПС ФСБ? Проще говоря - ТОПИТЬ НА ХЕР ИХ В НАШИХ ВОДАХ, ЖИВЫМИ НЕ БРАТЬ, АРЕСТОВ И ЗАДЕРЖАНИЙ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ, СРАЗУ ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ. И сослаться на некое РАСПОРЯЖЕНИЕ, чье и когда данное, об этом не говорить вообще. Что мешает? Наша порядочность? Так забыть про нее если вопрос стоит про Норвегию в частности и весь Запад в целом.
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