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Актриса Маруся Климова рассказала, что вынуждена соблюдать диету из-за неизлечимого заболевания

Актриса Маруся Климова рассказала, что вынуждена соблюдать диету из-за неизлечимого заболевания

Актриса Маруся Климова рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием На красной дорожке и в кадре актриса Маруся Климова всегда выглядит безупречно, но не все знакомы с тем, насколько тщательно она заботится о своей коже и питании, чтобы сиять как на экране, так и в жизни.

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