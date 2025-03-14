Интересная жизнь с Vera Star В последнее время среди мигрантов, которые получают повестки в военкомат, появилась ставшей уже доброй традиция демонстративно разрывать российские паспорта, которые они так долго и изобретательно получали.
«Получил повестку — порви паспорт и возвращайся домой»: среди мигрантов набирает популярность новый тренд
Комментарии
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Борис Леонтьев
Чем может грозить подобная выходка с паспортом по УК РФ при наличии адекватной российской власти на местах: 1. Реальный срок за уклонение от воинской повинности. 2. Реальный срок за порчу документов и надругательство над символами государства. 3. Реальный срок за нелегальное пребывание на территории РФ без паспорта РФ и гражданства. В результате сложения сроков за каждое преступление при назначении окончательного наказание получается вполне значительный срок. Ну, а есле суд ещё и отнесётся к каждому из этих преступлений как к рецидиву, то и сидеть мигрант будет долго и на усиленном режиме без права УДО. Если хотя-бы где нибудь у нас найдётся суд и местная власть, которые пойдут на это, то подобные действия не только отпугнут новых мигрантов, но и заставят бежать тех, кто приехал к нам за сладкой жизнью и пособиями в последние лет 10-ть. Сбегут мужские особи, за ними потянется и вся родня.
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7 час.
TB
Tatyana Boyko
Вот они знают, что мы к ним относимся также, как они к нам, но только мы - дома, а они в гостях! Без совести все, как один и не уезжают, чего выжидают?!, казалось бы? Наших людей гнали, гнобили, геноцид полный был и с наглостью приехали, как будто ничего и не было. Это что, совсем уже бессовестные?! Что за люди?!
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6 час.
T
Teodor
Порвал Паспорт РФ - отвечай по Закону, а уж потом ту-ту. Выгнать всех мигрантов, а "сердобольным" олигархам организовать вахтовый метод, с местами проживания и без права покидать её территорию! Тех, которые соблюдают Законы и имеют Паспорта РФ, пусть проживают. А вот тех, кто нарушает Законы, предусмотреть депортацию.
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6 час.
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