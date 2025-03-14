«Получил повестку — порви паспорт и возвращайся домой»: среди мигрантов набирает популярность новый тренд

Борис Леонтьев

Чем может грозить подобная выходка с паспортом по УК РФ при наличии адекватной российской власти на местах: 1. Реальный срок за уклонение от воинской повинности. 2. Реальный срок за порчу документов и надругательство над символами государства. 3. Реальный срок за нелегальное пребывание на территории РФ без паспорта РФ и гражданства. В результате сложения сроков за каждое преступление при назначении окончательного наказание получается вполне значительный срок. Ну, а есле суд ещё и отнесётся к каждому из этих преступлений как к рецидиву, то и сидеть мигрант будет долго и на усиленном режиме без права УДО. Если хотя-бы где нибудь у нас найдётся суд и местная власть, которые пойдут на это, то подобные действия не только отпугнут новых мигрантов, но и заставят бежать тех, кто приехал к нам за сладкой жизнью и пособиями в последние лет 10-ть. Сбегут мужские особи, за ними потянется и вся родня.