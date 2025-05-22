ВС России ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки Patriot

Российские войска ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot, а также радиолокационную станцию и кабину боевого управления на позиции ВСУ в районе населённого пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.
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