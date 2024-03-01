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Коротченко предложил правильный ответ России если Германия поставит на Украину ракеты «Taurus»

Коротченко предложил правильный ответ России если Германия поставит на Украину ракеты «Taurus»

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» в беседе с РИА Новости предложил правильный ответ России если Германия поставит на Украину ракеты «Taurus».

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Опять построим красные линии, ответим конечно, и они опять на всё положат, а дальше и другие более дальнобойные ракеты отправят, вот прям они испугалась, что то не видно такого
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2 час.

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