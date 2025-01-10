Власти начали фильтровать сбор гражданами и юрлицами данных о госзакупках

Российские власти с 1 января ввели ограничения на автоматический сбор данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС), обратила внимание газета "Ведомости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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