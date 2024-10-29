Хорватия планирует дать ВСУ 30 югославских танков и БМП

Взамен Загреб хочет получить скидку на приобретение танков Leopard Глава Министерства обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях передачи Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard 2A8.