Расчёты БПЛА ВС России уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что подразделения ударных БПЛА 25-го отдельного батальона БПС 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на Ореховском Запорожской области уничтожили объекты украинских оккупантов.
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