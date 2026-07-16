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Расчёты БПЛА ВС России уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

Расчёты БПЛА ВС России уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что подразделения ударных БПЛА 25-го отдельного батальона БПС 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на Ореховском Запорожской области уничтожили объекты украинских оккупантов.

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