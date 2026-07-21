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Топливный кризис идет на спад? На Кубани сократилось число закрытых автозаправок

Топливный кризис идет на спад? На Кубани сократилось число закрытых автозаправок

В Краснодарском крае продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с обеспечением топливом. По последним данным, из более чем тысячи автозаправочных станций, работающих в регионе, закрытыми остаются 167, сообщает оперштаб Кубани.

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