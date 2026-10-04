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«Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске

«Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске

Министерство обороны России опубликовало видео успешного поражения логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

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