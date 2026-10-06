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Тихонов — об Овечкине: «Тоска, когда такие игроки уходят»

Тихонов — об Овечкине: «Тоска, когда такие игроки уходят»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить выступления в НХЛ после текущего сезона.

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