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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев – судье в финале в Индиан-Уэллс: «Теннис – такой дерьмовый спорт»

Медведев – судье в финале в Индиан-Уэллс: «Теннис – такой дерьмовый спорт»

Он играет против Карлоса Алькараса. При счете 2:3 на тай-брейке первого сета удар Алькараса в середине розыгрыша задел заднюю линию на 5 миллиметров.

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