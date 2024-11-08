Google запатентовал систему, которая не позволит вам водить машину, если вы делаете это плохо

Когда речь заходит об автопилоте, в прессе чаще всего упоминается компания Tesla, но Waymo (подразделение роботакси Google) может оказаться тем, кто обойдет детище Илона Маска в разработке беспилотных машин.
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