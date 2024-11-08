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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Google запатентовал систему, которая не позволит вам водить машину, если вы делаете это плохо

Когда речь заходит об автопилоте, в прессе чаще всего упоминается компания Tesla, но Waymo (подразделение роботакси Google) может оказаться тем, кто обойдет детище Илона Маска в разработке беспилотных машин.

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