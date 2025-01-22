Во вторник, 21 января, во Франции состоялся матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Монако» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
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