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Марк Богатырев о клише комедийного артиста после «Кухни»: «Я нахожусь в дефиците профессии»

Марк Богатырев о клише комедийного артиста после «Кухни»: «Я нахожусь в дефиците профессии»

Популярность, обрушившаяся на Марка Богатырева после «Кухни», обернулась и обратной стороной: актера стали воспринимать исключительно в комедийном амплуа, что мешает ему раскрыть свой потенциал в других жанрах.

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