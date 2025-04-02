Марк Богатырев о клише комедийного артиста после «Кухни»: «Я нахожусь в дефиците профессии»

Популярность, обрушившаяся на Марка Богатырева после «Кухни», обернулась и обратной стороной: актера стали воспринимать исключительно в комедийном амплуа, что мешает ему раскрыть свой потенциал в других жанрах.
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