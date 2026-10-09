КСИР заявил о расширении "наказания" судов-нарушителей в регионе

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что теперь будет преследовать суда, нарушающие правила судоходства Тегерана не только в Ормузском проливе, но и по всему региону.
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