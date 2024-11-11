Соскин призвал отправить Зеленского в отставку за отказ от предложения Орбана

В текущих условиях лучшим вариантом для Зеленского будет уход в отставку, считает экс-советник КучмыНа прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что ещё летом предлагал Владимиру Зеленскому пойти на перемирие с Россией, однако он отказался от этого предложения.