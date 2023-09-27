Сегодня станет доступна демоверсия тактической ролевой игры The Lamplighters League Par...

Сегодня станет доступна демоверсия тактической ролевой игры The Lamplighters LeagueParadox Interactive и Harebrained Schemes выпустили основную музыкальную тему и специальные закулисные видеоролики, посвященные созданию саундтрека к тактической ролевой игре The Lamplighters League.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)