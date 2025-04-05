Трамп продлевает срок продажи бизнеса TikTok в США

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил на 75 дней срок для китайской технологической компании ByteDance, чтобы она продала активы своего популярного приложения для коротких видео TikTok в США некитайскому покупателю.
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