Капризов – 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон. У него 105 очков в 79 играх

Кирилл Капризов – 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон. Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:5).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх