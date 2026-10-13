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Продюсер Zivert предсказал гол Батракова в ворота «Барселоны» и выиграл 4,6 млн рублей за 28 минут

Продюсер Zivert предсказал гол Батракова в ворота «Барселоны» и выиграл 4,6 млн рублей за 28 минут

Вечер вторника получился успешным не только для Алексея Батракова, отметившегося дебютным голом за «Галатасарай» в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов, но и для продюсера певицы Zivert Богдана Леоновича.

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